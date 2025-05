Japan Airlines déploie son Airbus A350-1000 sur la ligne Tokyo - Paris

Article publié le 2 mai 2025 par David Dagouret

Le 1er mai 2025, la compagnie aérienne japonaise a inauguré le vol d'un Airbus A350-1000 sur la liaison Haneda - Charles de Gaulle.

Japan Airlines a célébré, le 1er mai 2025, le vol inaugural d'un Airbus A350-1000 sur sa ligne Tokyo Haneda - Paris Charles de Gaulle. La compagnie japonaise déploiera progressivement ce nouvel appareil sur ses vols entre vols Paris (CDG) - Tokyo Haneda (HND) (JL046/JL045).

Il s'agit de la 4e ligne opérée en Airbus A350-1000 par Japan Airlines, après celle de Tokyo-New York, Tokyo-Dallas, Tokyo-Londres et maintenant celle-ci.

Ce premier Airbus A350-1000 a avoir atterri sur la piste de l'aéroport parisien, est immatriculé JA01WJ, msn 610, arborant sur son fuselage le modèle de l'appareil écrit en rouge.

Aeroweb-fr.net qui était présent sur le tarmac pour l'arrivée de cet appareil, a pu visiter la soute mais surtout la cabine de cette appareil, qui est peut accueillir un total de 239 passagers repartis en 4 classes. Précisons néanmoins que l'accès à l'appareil ne pouvait se faire que depuis une seule passerelle, celle à l'avant de l'appareil. En effet, après plusieurs essais, nous avons pu voir que la passerelle du milieu ne pouvait pas accéder à l'appareil, elle semblait trop courte. Une modification qu'ADP devrait apporter.

La première classe composée de six suites.

Les six suites sont entièrement privées avec des portes coulissantes. Chaque suite dispose d'un grand canapé réglable qui se transforme en lit simple ou double. Les haut-parleurs intégrés à l'appui-tête remplissent l'espace d'un son de haute qualité et l'écran personnel 4K de 43 pouces est l'un des plus grands de sa catégorie.

La Business classe composée de 54 suites.

Pour la première fois, JAL a introduit des espaces entièrement privés dans sa classe Business avec l'introduction de l'A350-1000. Derrière chaque porte coulissante se trouve un siège entièrement inclinable avec des coussins qui répartissent la pression et un appui-tête qui se relève pour regarder plus facilement un film sur le grand écran de 24 pouces.

La Classe Premium Economy JAL (24 sièges)

Le nouveau design des sièges comprend des cloisons plus grandes pour plus d'intimité et le “FIXBACK” du siège permet une inclinaison facile. Chaque repose-jambes se relève automatiquement en position horizontale pour un plus grand confort sur les longs vols, et le nouvel écran 4K de 16 pouces est 1,3 fois plus grand que les modèles précédents de la compagnie aérienne.

Classe Economy JAL (155 sièges)

Les nouveaux sièges comprennent une inclinaison réglable qui est préréglée à un angle pour offrir aux passagers une expérience confortable dès qu'ils arrivent à leur siège. Les divertissements peuvent être appréciés sur des écrans personnels 4K de 13 pouces, qui sont les plus grands proposés en classe Economy JAL, et le système est doté de la connectivité Bluetooth.

Après la visite et avant le départ, la compagnie aérienne a marqué l'occasion avec une célébration spéciale au Terminal 2E de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle (CDG).

M. Inoue, Chef d’Escale, a déclaré : "Chez Japan Airlines, nous nous efforçons continuellement d'offrir à nos clients le meilleur service possible par une expérience de voyage confortable. L'introduction de ce nouvel appareil est une étape importante vers la réalisation de cet objectif."

Aeroweb-fr.net ambitionne de vous faire découvrir plus en détail cet appareil sur un futur vol vers le Japon.

