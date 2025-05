L'Inde signe un contrat avec Dassault pour le Rafale Marine

Article publié le 2 mai 2025 par David Dagouret

Ce contrat porte sur l'acquisition par l’Inde de 26 Rafale Marine pour équiper la marine indienne (Indian Navy).

L’Accord Inter Gouvernemental entre la France et l’Inde a été signé le 28 avril dernier, permettant la signature, en présence d’Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, du contrat d’acquisition par l’Inde de 26 Rafale Marine pour équiper la marine indienne (Indian Navy).

Ce contrat fait suite à l’annonce, en juillet 2023, de la sélection du Rafale Marine, dont l’Indian Navy sera le premier utilisateur en dehors de la France, à l’issue d’une consultation internationale. Il confirme la satisfaction des autorités indiennes quant aux capacités de l’avion et leur volonté d’élargir le spectre de son utilisation opérationnelle.

Cette nouvelle acquisition témoigne de l’importance de la relation stratégique entre l’Inde et la France, et de la reconnaissance du Rafale comme vecteur essentiel de souveraineté nationale.

Le Rafale Marine dotera les Forces Armées indiennes de capabilités de dernière génération et l’Indian Navy pourra bénéficier de l’expérience de la Marine Nationale qui opère déjà cet appareil. Avec les 36 Rafale déjà en service dans l’Indian Air Force, le Rafale Marine participera activement à garantir l’exercice de la souveraineté nationale et à conforter l’Inde dans son rôle de puissance internationale majeure.

Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation a déclaré : "Au nom de Dassault Aviation et de ses partenaires, je remercie de leur confiance les Autorités Indiennes avec lesquelles nous travaillons depuis plus de 70 ans et réaffirme notre détermination inébranlable à nous tenir à leurs côtés pour contribuer à accompagner l’Inde dans l’expression de sa puissance souveraine, de ses défis stratégiques et de sa vision ambitieuse de l’avenir."

