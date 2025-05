Qantas célèbre 90 ans de vols internationaux

Article publié le 5 mai 2025 par David Dagouret

Le premier vol commercial international opéré par Qantas a eu lieu le 17 avril 1935, en DH86 entre Brisbane et Singapour.

Le 17 avril 1935, un petit avion DH86 quittait l’aérodrome de Brisbane pour rejoindre Singapour, marquant le tout premier vol international de passagers opéré par Qantas. À son bord, deux passagers seulement, seize escales… et trois jours et demi de voyage. Neuf décennies plus tard, cette modeste ligne pionnière a laissé place à un réseau mondial couvrant 56 itinéraires dans 25 pays, et plus de 273 millions de passagers transportés.

La compagnie australienne célèbre cet anniversaire comme une étape majeure de son histoire, mais aussi comme un témoignage de l’évolution fulgurante de l’aviation commerciale. Ce parcours, commencé bien avant l’ère du jet, s’inscrit dans le développement global du transport aérien, mais conserve une dimension profondément australienne : celle d’une nation longtemps isolée par la distance, et pour qui l’aviation a été un vecteur de désenclavement, de commerce et de liens humains.

En 2024, plus de 7,6 millions de voyageurs ont emprunté le réseau international de Qantas.

Cette célébration se conjugue au présent et au futur : la compagnie poursuit son développement avec l’ouverture prochaine de nouvelles routes vers Honolulu au départ de Melbourne, puis vers Sapporo depuis Sydney. Un calendrier qui illustre la stratégie de croissance du groupe dans la zone Asie-Pacifique et au-delà.

Parmi les évolutions les plus attendues figure l’arrivée prochaine de l’Airbus A350 au sein de la flotte long-courrier. Ce nouvel appareil permettra le lancement du projet « Sunrise », une série de vols directs entre Sydney, Londres et New York, repoussant encore les limites du transport aérien sans escale.

Pour marquer ces 90 ans, Qantas a également choisi de revenir sur son histoire. Une série de documents d’archives a été rendue publique, retraçant les grandes étapes de la compagnie et l’évolution de l’aviation commerciale depuis les années 1930. Parallèlement, trois trousses de toilette en édition limitée ont été conçues pour les passagers de la classe Business. Illustrées d’œuvres issues des archives historiques, elles seront proposées sur l’ensemble du réseau dans les mois à venir.

À travers cette célébration, Qantas rend hommage à ses racines tout en affichant une volonté claire de se projeter vers l’avenir. Une manière de rappeler que, dans l’histoire de l’aviation, les distances se mesurent autant en kilomètres qu’en décennies de progrès.

Cam Wallace, PDG de Qantas International, a déclaré : "Notre premier vol international a mis plus de trois jours pour relier Singapour à Brisbane, avec seulement quelques passagers et plus de 15 escales. Aujourd'hui, nous transportons des milliers de passagers chaque jour sur des vols directs entre l'Australie et Singapour. "





