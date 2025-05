Qatar Airways et Philippine Airlines s'associent dans le cadre d'un partenariat stratégique

Article publié le 12 mai 2025 par David Dagouret

Philippine Airlines proposera des vols quotidiens sans escale entre Doha et Manille en partage de code avec Qatar Airways.

Qatar Airways et Philippine Airlines ont annoncé la signature d'un partenariat stratégique afin de renforcer les liaisons entre Doha et Manille.

A partir du 16 juin 2025, Philippine Airlines proposera des vols quotidiens sans escale entre Doha et Manille. Qatar Airways assurera le partage de code sur les sept vols hebdomadaires réservés par Philippine Airlines lors de la première phase de cette coopération stratégique.

Horaires des vols quotidiens :

Doha (DOH) → Manille (MNL) – Vol PR685 : départ à 01h30, arrivée à 16h15

Manille (MNL) → Doha (DOH) – Vol PR684 : départ à 18h50, arrivée à 23h40

M. Thierry Antinori , Directeur Commercial de Qatar Airways , a déclaré : "Chez Qatar Airways, nous poursuivons sans relâche notre mission de renforcer la connectivité mondiale. Notre nouveau partenariat avec Philippine Airlines s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Cette collaboration stratégique vise non seulement à améliorer l'expérience de voyage pour nos passagers, mais également à consolider les liens socio-économiques entre les communautés du Qatar et des Philippines . Nous sommes fiers de lancer ces vols en partage de code et impatients d'offrir davantage de possibilités et d'avantages aux voyageurs."

Stanley K. Ng , Président et Directeur de l'exploitation de Philippine Airlines , a déclaré : "Dans le cadre de l'expansion internationale de Philippine Airlines, nous sommes ravis de tisser de nouveaux partenariats qui nous permettent d'élargir notre réseau, tout en offrant à nos passagers, qu'ils voyagent pour affaires ou pour les loisirs , plus de flexibilité et un accès simplifié à leurs destinations."





