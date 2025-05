Transavia France renforce son offre domestique pour la saison été 2026

Article publié le 14 mai 2025 par David Dagouret

A partir du 29 mars 2026, la compagnie aérienne proposera les dessertes de Nice, Marseille et Toulouse au départ de Paris-Orly en remplacement d'Air France.

A partir du 29 mars 2026, Transavia France renforcera son offre domestique en proposant désormais les dessertes de Nice, Marseille et Toulouse au départ de Paris-Orly. Jusqu’à 8 vols par jour vers Nice, 2 vers Marseille et 8 vers Toulouse seront disponibles. Ces liaisons sont actuellement opérées par Air France et le seront jusqu'en mars 2026.



Cette offre complétera celle assurée par Air France au départ de Paris-Charles de Gaulle, avec jusqu’à 12 vols par jour vers Nice, 10 vers Marseille et 12 vers Toulouse prévus au cours de la saison été 2026.



Olivier Mazzucchelli, Président Directeur Général de Transavia France a déclaré : "La saison été 2026 marquera une étape importante dans le développement de Transavia. Nous proposerons une offre adaptée aux besoins de nos clients depuis Nice, Marseille et Toulouse avec des fréquences de vol permettant un aller-retour dans la journée et un accès rapide au centre de Paris. Cette nouvelle offre s’accompagnera des évoluIons sur notre produit pour améliorer notre qualité de service. Nous avons à cœur de répondre aux attentes d’une clientèle business grâce à une flexibilité accrue, un service de salon dédié à Orly et des équipages reconnus pour leur qualité de service."





Sur le même sujet