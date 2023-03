France Air Expo 2023 Salon de l'Aviation Générale

Type d'événement : Salon

Salon Date : du jeudi 1 juin 2023 au samedi 3 juin 2023

du jeudi 1 juin 2023 au samedi 3 juin 2023 Lieu : Lyon Bron (France)

Description de l'événement

France Air Expo, le salon de l’aviation générale en France, ouvre ses portes du 1er au 3 juin 2023 sur l’aéroport de Lyon Bron-LFLY.

Le salon propose une gamme complète d’avions et de services de l’aviation générale : avions, hélicoptères, ULM, LSA, avionique, assurances, services, financement, écoles de formation, et bien plus encore.

France Air Expo est devenu un événement incontournable de l’aviation générale et d’affaires en Europe et un rendez-vous immanquable pour les pilotes, les propriétaires, les professionnels et les passionnés.

Le salon est soutenu par les grandes fédérations aéronautiques telles que la FFA, la FFPLUM, le GIPAG et l’AOPA.