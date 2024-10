Meeting Aéroclub Belvès Périgord

Type d'événement : Divers

Divers Date : le jeudi 15 août 2024

le jeudi 15 août 2024 Lieu : Aérodrome de Belvès Saint-Pardoux (France)

Description de l'événement

L’aéroclub Belvès Périgord propose chaque année un meeting aérien avec des avions exceptionnels. Pour les plus petits, des jeux seront organisés et encadrés par des professionnels.

La section aéromodélisme de l’aéroclub tiendra un stand et des baptêmes de l’air auront lieu le matin à partir de 10h jusqu’à 13h30, puis le soir après le show aérien et pendant tout le week-end également, à un tarif spécial meeting.

De 12h à 14h00 il vous sera possible de visiter le parc avions et de rencontrer les pilotes. La restauration sur place ouvrira dès 12h et bien sûr, le pique-nique est autorisé.

Entrée 15 euros, gratuit pour les -12 ans.