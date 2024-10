Journées portes ouvertes base aérienne 125 d'Istres

Type d'événement : Divers

Date : du samedi 28 septembre 2024 au dimanche 29 septembre 2024

Lieu : Istres (France)

Description de l'événement

Ces journées portes ouvertes sont l’occasion de découvrir l'univers de l'aéronautique militaire et civil, célébrer les 90 ans de l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE), les 60 ans des Forces aériennes stratégiques (FAS), ainsi que les 80 ans de la Libération et du Débarquement de Provence. Des démonstrations aériennes, présentations statiques, expositions et stands d'unités seront proposés.

Depuis 1964, la BA 125 participe à la mission de dissuasion nucléaire aéroportée, elle est également un acteur clé de la protection aérienne du territoire et un hub aérien majeur des armées avec un flux de 5 000 tonnes de fret et 10 000 passagers chaque année. Avec ses 2 500 hectares de terrain et 5 000 personnels militaires et civils, la base aérienne met notamment en œuvre 12 avions multirôles A330 Phénix, 3 avions A330 et 3 ravitailleurs KC-135.