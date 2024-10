Deux jours de commémoration en hommage à Georges Payan, pilote des Lignes Latécoère disparu dans le crash de son Bréguet XIV à Cabrerolles (Hérault) il y a 100 ans

Type d'événement : Divers

Divers Date : du samedi 9 novembre 2024 au dimanche 10 novembre 2024

du samedi 9 novembre 2024 au dimanche 10 novembre 2024 Lieu : Cabrerolles (Hérault) (France)

Description de l'événement

Le 6 novembre 1924, un Breguet XIV, avion postal des Lignes Latécoère, piloté par Georges PAYAN et transportant du courrier embarqué à Perpignan à destination de Marseille, s'écrase sur la montagne cabrerollaise, vraisemblablement en raison du mauvais temps. Cette tragédie fera rentrer le village de Cabrerolles dans la grande histoire des Lignes Latécoère.

Le pilote est tué sur le coup et sera enterré à Nîmes quelques jours plus tard. Le courrier récupérable sera acheminé, et depuis, l’épave de l’avion était toujours demeurée à flanc de montagne, dans une zone déserte, inhospitalière, au milieu des pierriers et de la végétation sauvage.

100 ans plus tard, les passionnés de l’association Aérocherche, dédiée à l’archéologie aéronautique, ont mis au jour, après plusieurs jours de recherches dans la montagne, de nombreux vestiges de l’avion, et notamment son moteur, dans un état de conservation exceptionnel.

A cette occasion, Aérocherche et l'Association de sauvegarde du patrimoine de Cabrerolles, sous l’impulsion de son président, Olivier Andrieu, premier adjoint au maire de Cabrerolles, ont souhaité commémorer cet événement tragique, afin de rendre hommage au pilote, pair de Mermoz, Saint Exupéry, Guillaumet, et tant d'autres pilotes qui ont marqué l’histoire...

Durant tout le week-end des 9 et 10 novembre, un programme exceptionnel permettra de rendre hommage à Georges Payan, mais aussi d’honorer et entretenir la mémoire de l'épopée extraordinaire des Lignes Latécoère et découvrir des vestiges uniques.

Imaginées par Pierre-Georges Latécoère en 1918, ces lignes de transport aérien de courrier ralliant la France et l’Afrique dans un premier temps puis prolongées jusqu’en Amérique du Sud, sont à l’origine du dynamisme de l'aéronautique française telle qu’on la connaît aujourd’hui. En effet, les Lignes Latécoère, devenues en 1927 l’Aéropostale, deviendront finalement, en 1933, Air France.

Au programme des 9 & 10 novembre à Cabrerolles :

Samedi 9 novembre :

Inauguration d'une stèle mémorielle dédiée à Georges PAYAN, en présence de la famille du pilote, la famille Latécoère, la famille Breguet, ainsi que les représentants des différentes collectivités territoriales ;

Survol de Cabrerolles par le Breguet XIV F-POST, identique à celui de Georges Payan, construit par l'association toulousaine "Breguet XIV", unique réplique au monde en capacité de voler ;

Exposition en hommage au pilote, au Breguet XIV, aux Lignes Latécoère et à l'épopée de l'Aéropostale ; .../...

Exposition des vestiges de l'avion avec des pièces exceptionnelles et rarissimes du Breguet XIV et une analyse des matériaux de cet avion par le CEMES, laboratoire du CNRS (analyses notamment réalisées dans le cadre du programme PaérO du Défi Clé Région « Sciences du Passé » : Patrimoine Aéronautique - les crashs d’avions (sites et vestiges) de 1927 à 1945 en Occitanie) ;

Contes et lectures en lien avec l'Aéropostale et ses prestigieux pilotes ;

Conférences sur Georges Payan et l'archéologie aéronautique, animées par Gérard Hardy (Président de « Aviation et Mémoire ») et Gilles Collaveri (Président d’Aérocherche) ;

Dîner (sur réservation au 06 22 63 45 97) proposé par l'association de sauvegarde du patrimoine de Cabrerolles.

Dimanche 10 novembre :