AERO Friedrichshafen 2025

Type d'événement : Salon

Salon Date : du mercredi 9 avril 2025 au samedi 12 avril 2025

du mercredi 9 avril 2025 au samedi 12 avril 2025 Lieu : Friedrichshafen (Allemagne)

Description de l'événement

AERO Friedrichshafen est le premier salon mondial pour tous les aspects de l'aviation générale. Ce salon se tient dans 12 halls d'exposition et ainsi qu'une partie d'estinée à l'exposition statique allant des planeurs, des ULM, des avions à pistons et des hélicoptères jusqu'à l'aviation d'affaires. Avec plus de 740 exposants de plus de 40 pays, plus de 32 000 participants et plus de 500 journalistes du monde entier, AERO Friedrichshafen est le lieu de rencontre annuel de la communauté internationale.