Fête de l’air et de l’espace 2025

Type d'événement : Divers

Divers Date : le dimanche 18 mai 2025

le dimanche 18 mai 2025 Lieu : Aérodrome Les Mureaux - Verneuil (France)

Description de l'événement

Rendez-vous à l’aérodrome Les Mureaux - Verneuil pour la Fête de l’Air et de l’Espace ! Petits et grands, passionnés d’aviation ou simples curieux, venez vivre une journée exceptionnelle rythmée par des démonstrations aériennes, des animations ludiques et des rencontres passionnantes avec des professionnels de l’aéronautique. Découvrez les avions de légende, explorez les métiers de l’air et laissez-vous émerveiller par des performances aériennes inédites, dans une ambiance conviviale. Une journée riche en sensations, idéale pour toute la famille !

10h : Ouverture au grand public

Activités pour les enfants au parc des p’tits pilotes :

Structures gonflables

Atelier de fabrication d’avions

Visite des hangars

Simulateur de cockpit

Stands et exposants sur le thème de l’air

Dès 10h : Aéromodélisme, démonstration et vols des maquettes d’avion

Dès 10h : La tête dans les nuages et vue imprenable, réservez votre baptême de l’air

Dès 11h30 : 1ère qualification de FREE FLIGHT

13h20 : Présentation des pilotes de FREE FLIGHT

13h40 : Expo et vols d’avions historiques – 1re partie (Pipistrel, Storch, Broussard, Flamands…)

14h10-14h50 : Demi-finales de FREE FLIGHT

15h00 : Show des Pom-Pom Girls

15h10-15h40 : Rafale Solo Display – Un moment à ne pas manquer !

16h00 : Expo et vols d’avions historiques – 2e partie

16h35 : Accropits – Acrobaties aériennes spectaculaires

17h00 : Finale de FREE FLIGHT

17h30 : Show final des Pom-Pom + Mot des élus

Une journée familiale et pleine d’émotions ! De nombreux food trucks seront présents toute la journée pour vous restaurer. En famille ou entre amis, passionnés d’aviation ou simples curieux, venez vibrer au rythme du ciel et préparez-vous à vivre une aventure extraordinaire… Le ciel vous attend !

RDV le dimanche 18 mai 2025

De 10h à 19h à l’aérodrome Les Mureaux-Verneuil

(Aérodrome Zone Civile Route de Verneuil 78130 Les Mureaux)

Tarif : 10 € l’entrée (gratuit moins de 16 ans)

Pas de prévente, paiements en CB, chèque, espèces acceptés.

Plus d'informations sur www.verneuil78.fr