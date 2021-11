Cathay Pacific devient un membre fondateur de l’Aviation Climate Taskforce (ACT)

Article publié le 30 octobre 2021 par David Dagouret

ACT est une nouvelle organisation à but non lucratif qui accélérera le développement d’innovations technologiques radicales nécessaires à la décarbonation de l'aviation.

Cathay Pacific, le Boston Consulting Group (BCG) et d'autres dirigeants de compagnies aériennes ont annoncé le 28 octobre dernier, la création de l'Aviation Climate Taskforce (ACT), une nouvelle organisation à but non lucratif, fondée pour relever le défi de l'élimination des émissions de carbone dans l'aviation par l'innovation et la collaboration.

Au fil des années, Cathay Pacific a été pionnière en matière de technologies de décarbonation. Elle est devenue la première compagnie aérienne à investir dans Fulcrum BioEnergy, un développeur de carburant d'aviation durable (SAF) en 2014 et s'est récemment engagée à utiliser du SAF pour 10 % de sa consommation totale de carburant d'ici 2030. Ce partenariat intersectoriel contribuera aux efforts continus de décarbonation de la compagnie aérienne et à son engagement à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050.

L’ACT stimulera l'innovation technologique et accélérera le cycle de vie de la recherche et du développement des technologies émergentes. Il adoptera une approche par portfolio, en se concentrant principalement sur des solutions critiques à moyen terme, comme le carburant synthétique. Il se concentrera également sur des solutions à plus court terme, comme les nouvelles filières de SAF biosourcées et sur des solutions à long terme, comme les technologies de l'hydrogène. Grâce à son réseau d'innovation, l’ACT accélérera les avancées dans les technologies en amont, tandis que son Forum de Collaboration identifiera d'autres moyens de réduire conjointement les émissions carbones en accélérant l'adoption et la mise à l'échelle des technologies émergentes. L’organisme s'engagera auprès d'experts, d'activistes, de décideurs et de leaders d'opinion afin de proposer une voie claire pour le déploiement de technologies innovantes.

Augustus Tang, Directeur Général de Cathay Pacific, a déclaré : "Réduire radicalement les émissions est une tâche d'une importance cruciale mais aussi très difficile à laquelle est confronté le secteur de l'aviation. Chez Cathay Pacific, nous reconnaissons l'importance de travailler avec différents secteurs pour développer des technologies radicalement nouvelles qui seront nécessaires pour décarboner les opérations des compagnies aériennes et nous permettre d'atteindre notre objectif de zéro émission nette de carbone. Nous sommes très heureux de nous joindre à un groupe d'organisations partageant les mêmes idées afin d'accélérer le développement de technologies révolutionnaires et de montrer la voie dans ce domaine très important."





