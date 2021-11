Qatar Airways lance la nouvelle version de Beyond Business

Article publié le 30 octobre 2021 par David Dagouret

Beyond Business s'adresse désormais aux entreprises de toutes tailles.

Qatar Airways a réorganisé son programme de fidélité dédié aux entreprises, Beyond Business, pour offrir des avantages à un plus grand nombre d'entreprises. Lancé pour la première fois en janvier 2019, Beyond Business répondait principalement aux besoins de voyages d'affaires des petites et moyennes entreprises (PME). La nouvelle version améliorée s'adresse aux entreprises de toutes tailles.

Lancé en juillet 2021, le nouveau programme Beyond Business comporte cinq niveaux exclusifs : Elevate, Accelerate, Ascent, Advance et Achieve. Les entreprises ont la possibilité de s'inscrire gratuitement au programme au niveau d'entrée Elevate, sans engagement de dépenses annuelles, ou d'accéder aux niveaux supérieurs et à des avantages sur mesure avec un engagement de dépenses annuelles minimales.

Les membres du programme Beyond Business peuvent gagner des Qrewards et les échanger contre des vols et bénéficier d'économies spéciales et de flexibilité. Les employés peuvent simultanément gagner des points de fidélité personnels dans le cadre du Privilege Club de Qatar Airways. Le programme Beyond Business propose également une gestion de compte et un portail en ligne dédiés, un traitement prioritaire des bagages pour les employés voyageant en Classe Économique, des offres de statut à plusieurs niveaux du Privilege Club et l’opportunité d’expérimenter un voyage d’affaires sans précédent.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Le programme Beyond Business a été bien accueilli depuis son lancement en 2019. Qatar Airways est fière d'être la première compagnie aérienne à déployer une telle flexibilité inégalée et des solutions de voyage sur mesure pour les entreprises du monde entier. La compagnie s'efforce d'être la Meilleure Compagnie Aérienne au Monde offrant les solutions de voyage d'affaires les plus adaptées et le programme Beyond Business remanié devrait être le meilleur de sa catégorie pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient."





