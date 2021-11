Air Transat et Wesjet partagent leurs codes

Article publié le 22 novembre 2021 par David Dagouret

Ce partage de code s'effectuera sur les vols transatlantique.

Air Transat et WestJet, deux compagnies aériennes du Canada, ont convenu de mettre en oeuvre un partage de code qui permettra aux clients de réserver un voyage transatlantique combinant les deux transporteurs sur un seul billet et d’enregistrer leurs bagages jusqu’à leur destination finale.

WestJet apposera son code sur les vols d'Air Transat vers certaines villes d'Europe, et de même, Air Transat apposera le sien sur certains vols de WestJet en Amérique du Nord pour offrir des itinéraires transatlantiques en correspondance.

Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat a déclaré : "Nous sommes très enthousiastes d'unir nos forces à celles de WestJet dans le cadre d’une collaboration qui, j'en suis certaine, sera fructueuse. Cet accord est un premier jalon de la stratégie de croissance et de renforcement de notre réseau par le biais d’alliances. Il créera d’excellentes opportunités pour nos clients actuels et futurs de voyager entre l’Amérique du Nord et l'Europe et accroîtra notre présence de longue date sur le marché transatlantique."

Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet a déclaré : "Ce nouveau partage de code avec Air Transat s’ajoute à l’exploitation de nos Boeing 787 Dreamliners de classe mondiale et à nos solides relations existantes avec d’importantes compagnies aériennes européennes. Alors que le niveau de confiance envers les voyages se renforce, cette nouvelle coopération transatlantique permettra à WestJet d'offrir encore plus de destinations et de liaisons aux voyageurs entre l’Amérique du Nord et l’Europe et profitera à la clientèle des deux côtés de l'Atlantique."





