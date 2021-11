Article publié le 27 novembre 2021 par David Dagouret

Cette plateforme permet de combiné des vols avec des compagnies partenaires.

Air Transat, a annoncé le lancement de son nouveau service connectair. Cette plateforme d’interligne virtuel, permettra aux voyageurs de combiner les vols d’Air Transat avec les vols des compagnies aériennes partenaires telles qu’easyJet et Avianca. Des partenaires additionnels se joindront progressivement à la plateforme.

Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat a déclaré : "Avec connectair par Air Transat, nous devenons la première compagnie aérienne canadienne à offrir un service d’interligne virtuel. Cette plateforme nous permet d’élargir notre portée avec des partenaires de confiance et de proposer aux consommateurs une expérience d’achat simple et efficace. Au total, ce sont plus de 135 nouvelles destinations exotiques et lointaines qui viennent s’ajouter à la soixantaine que nous offrons déjà dans le Sud, aux États-Unis, en Europe et au Canada. Ce nouveau service, parfaitement aligné avec nos ambitions de développement de notre réseau, nous permet de mieux répondre aux besoins de nos passagers et de rayonner à l’international, en prévision de l’augmentation de la demande attendue en 2022."

