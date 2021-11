Air Transat présente son programme pour le printemps et l’été 2022

Article publié le 15 novembre 2021 par David Dagouret

La compagnie canadienne relance ses liaisons depuis les villes de provinces françaises.

Air Transat a présenté son programme de vols pour les voyageurs français souhaitant se rendre au Canada au printemps ou à l’été 2022. Au plus fort de la saison, elle prévoit notamment offrir deux vols quotidiens entre Paris et Montréal, en plus de redémarrer ses opérations depuis les provinces françaises.

La compagnie canadienne proposera des vols directs vers le Canada au départ de 8 villes françaises et elle proposera donc les lignes suivantes :

Bordeaux - Montréal à raison de 4 vols par semaine

Bâle-Mulhouse - Montréal à raison d'un vol par semaine

Lyon - Montréal à raison de 4 vols par semaine

Marseille - Montréal à raison de 5 vols par semaine

Nice - Montréal à raison de 2 vols par semaine

Nantes - Montréal à raison de 3 vols par semaine

Paris - Montréal à raison de 14 vols par semaine

Paris - Québec à raison de 3 vols par semaine

Paris - Toronto à raison de 4 vols par semaine

Toulouse - Montréal à raison de 4 vols par semaine

Air Transat poursuit la transformation de sa flotte grâce à la livraison de trois nouveaux Airbus A321neoLR, portant à dix le nombre total de ces appareils intégrés à ses rangs. Sept appareils additionnels sont attendus progressivement d’ici 2023.



Les passagers en provenance de France voyageront à bord des appareils A330 ou A321neoLR.



Cyril Cousin, directeur France, Benelux, Suisse et Allemagne chez Air Transat a déclaré : "Nous reconstruisons activement notre réseau historique, grâce à une flotte moderne et polyvalente qui nous permet de répondre à l’augmentation de la demande attendue en 2022. Nous sommes ravis de retrouver les voyageurs français en grand nombre et de leur permettre de renouer avec le Canada ou avec leur famille éloignée au moyen de cette expérience de voyage qui fait notre renommée."





