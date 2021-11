Airbus et CMA CGM signent pour quatre cargos A350F

Article publié le 21 novembre 2021 par David Dagouret

Le Groupe CMA CGM et Airbus ont signé un protocole d'accord pour l'achat de quatre avions cargo A350F. Cette commande, qui doit être finalisée dans les semaines à venir, portera la flotte Airbus opérée par CMA CGM à neuf appareils, dont cinq A330-200F.

Les appareils seront exploités par CMA CGM AIR CARGO, l'activité cargo aérien récemment lancée par le Groupe CMA CGM.

Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus et responsable d'Airbus International a déclaré : "Nous sommes fiers d'accueillir CMA CGM AIR CARGO dans le groupe d’opérateurs de l'A350F et nous sommes également heureux de soutenir le développement stratégique de la compagnie. L'A350F s'intégrera parfaitement à la flotte existante d'avions cargo Airbus de la société. Grâce à sa structure en composite et à ses moteurs de dernière génération, il apportera une efficacité imbattable en termes de consommation de carburant, d'économie et d'émissions de CO₂, favorisant la croissance durable à long terme du groupe. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l'appui d'un champion international du cargo tel que le Groupe CMA CGM."

