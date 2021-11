Airbus livre le premier H225M à la marine brésilienne

Article publié le 27 novembre 2021 par David Dagouret

L'appareil sera stationné sur la base navale de São Pedro d'Aldeia.

Airbus Helicopters a livré le premier H225M en configuration de combat naval à la marine brésilienne. L'appareil sera stationné sur la base navale de São Pedro d'Aldeia.

L'hélicoptère a été développée par l'équipe d'ingénierie d'Helibras, une filiale brésilienne d'Airbus Helicopters. Cette version navale du H225M est la configuration la plus complexe jamais réalisée pour cet hélicoptère multirôle. Les systèmes embarqués de l'hélicoptère, comprennent l'EWS IDAS-3 (système de contre-mesure), les missiles MBDA Exocet AM39 B2M2, le radar tactique APS143 et le système de mission navale N-TDMS (Naval Tactical Data Management System) développé en partenariat avec Atech et Airbus Defence and Space.

Cet H225M naval fait partie du contrat signé par le gouvernement brésilien en 2008 qui comprennait 50 H225M qui seront exploités par les trois forces de l'armée brésilienne. Jusqu'à présent, 39 H225M ont été livrés aux autres forces brésiliennes, tous assemblés localement par Helibras.

