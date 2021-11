Akasa Air commande des moteurs LEAP-1B

Article publié le 21 novembre 2021 par David Dagouret

Le moteur équipera 72 appareils Boeing 737.

Akasa Air a annoncé aujourd’hui l’achat de moteurs LEAP-1B afin d’équiper ses appareils Boeing 737 MAX. L’accord inclut aussi des moteurs de rechange ainsi que des contrats de service pour une valeur estimée à près de 4,5 milliards de dollars au prix catalogue.

Avec cet accord d'achat et de services, Akasa Air disposera dès le premier jour de ses opérations d'un programme de maintenance délivré par CFM.

Vinay Dube, Président-Directeur Général, Akasa Air a déclaré : "Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à CFM International alors que nous nous lançons dans un voyage passionnant pour lancer la compagnie aérienne la plus verte, la plus abordable et la plus fiable d'Inde. Notre partenariat avec CFM garantira notre adhésion aux standards de maintenance les plus élevés au monde et nous permettra de délivrer la meilleure disponibilité opérationnelle du marché. Les performances délivrées par le moteur LEAP-1B à l’état de l’art soutiendra notre culture axée sur la technologie en permettant une surveillance du moteur en temps réel et une planification de la maintenance prédictive. Avec cet accord, nous avons maintenant les bases pour assurer les opérations les plus compétitives et les plus fiables sur un marché domestique en pleine croissance."

Philipe Couteaux, Directeur commercial de CFM International a déclaré : "Nous sommes fiers de développer une relation forte avec Akasa et de jouer un rôle-clé dans le lancement de leurs opérations, en leur fournissant le meilleur de l’industrie en termes d'utilisation d’actif, d’efficacité énergétique et de coût global de possession. Au nom de toute l'équipe CFM dans le monde, ce sera un grand honneur de participer au lancement de cette nouvelle compagnie aérienne avec le support et la fiabilité de pointe qui sont devenus la marque de fabrique de CFM International."

Sur le même sujet