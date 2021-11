ATR fête ses 40 ans

Article publié le 10 novembre 2021 par David Dagouret

L'avionneur a vendu 1700 avions en quatre décennies.

ATR a fêté le 04 novembre dernier, son 40e anniversaire, et avec lui les avancées majeures apportées à l’aviation régionale au cours des quatre dernières décennies. Cette étape représente également, pour le constructeur de turbopropulseurs numéro un du marché, une opportunité de se tourner vers l'avenir, en continuant de doter sa flotte de technologies innovantes et durables.



Le 4 novembre 1981, les partenaires fondateurs d’ATR (Aérospatiale, en France, et Aeritalia, en Italie) ont signé un accord qui a scellé leur ambition commune de produire un avion spécialement conçu pour la connectivité régionale. 40 ans après un projet initialement prévu pour quelques centaines d’appareils, la famille ATR dispose désormais de quatre versions différentes et ATR a vendu 1 700 avions. Le succès durable du programme découle d’une conception qui, dès l’origine, a fait office de référence en matière d’innovation, intégrant pour la première fois des matériaux composites. Ce bond technologique initial s’est accompagné depuis d’un engagement constant de l’entreprise en faveur de l’innovation continue, via l’intégration de nouvelles technologies qui apportent des avantages concrets aux passagers et aux opérateurs.



ATR dispose de fondations solides pour entrer dans la prochaine phase de l'aviation régionale et s’est fixé des jalons ambitieux pour les années à venir :

Voler avec 100 % de carburant d’aviation durable (SAF) d'ici 2025

Livrer la version ATR 42-600S, à décollage et atterrissage courts, d'ici 2025 et étendre la connectivité à 500 aéroports supplémentaires équipés de pistes courtes.

Élargir son offre de cargo régional avec l'ATR 72-600F, tirant profit d’une demande estimée à 460 avions cargos régionaux dans les 20 prochaines années.

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "Notre histoire est une histoire d'innovation et de progrès. Ces quatre dernières décennies, nous avons apporté une connectivité et des opportunités économiques aux régions les plus isolées, dans le monde entier. Et nous allons continuer à faire la différence, en reliant les populations, les entreprises et les communautés locales de façon durable pour les 40 prochaines années. Nous continuerons à soutenir nos clients en leur fournissant les dernières technologies disponibles, et en ouvrant la voie à une aviation zéro émission d'ici 2050."





