Boeing sera présent lors du salon aéronautique de Dubaï 2021

Article publié le 10 novembre 2021 par David Dagouret

Le salon aéronautique de Dubaï aura lieu du 14 au 18 novembre prochain.

À l’occasion du salon aéronautique de Dubaï 2021 qui aura lieu du 14 au 18 novembre, Boeing présentera différents produits commerciaux, de défense et de services. L’ecoDemonstrator Boeing 737-9 d'Alaska Airlines, un 787-10 Dreamliner d’Etihad Airways, un 737 Max 9 de flydubai et un Boeing 777X seront exposés lors de cet événement international.



Au salon de Dubaï, Boeing mettra également en avant ses produits de défense, parmi lesquels l’avion de combat F-15EX Eagle II et le système T-7A de formation avancée des pilotes, ainsi que son portefeuille de systèmes autonomes, dont le Boeing Airpower Teaming System (ATS) et les drones Integrator ER (Extended Range) et ScanEagle développés par Insitu.



Boeing exposera par ailleurs ses plateformes de défense KC-46A Pegasus, P-8 Poseidon et MV-22 Osprey et et l’avion de transport C-17 Globemaster III, ainsi que les hélicoptères AH-64 Apache et CH-47F Chinook.



Kuljit Ghata-Aura, Président de Boeing pour la région Moyen-Orient, Turquie et Afrique a déclaré : "Boeing se réjouit de participer physiquement au salon aéronautique de Dubaï, premier événement aéronautique mondial organisé depuis près de deux ans, ainsi que de pouvoir y rencontrer ses clients, partenaires, fournisseurs et autres parties prenantes de la région et du monde entier. Ce salon est une occasion idéale de se retrouver et de rappeler au monde entier l’importance de notre industrie, mais aussi d’échanger à propos des technologies et des innovations que requiert le secteur aéronautique pour poursuivre sur la voie du développement durable à long terme."





