Corsair réceptionne son 4e Airbus A330neo

Article publié le 21 novembre 2021 par David Dagouret

Cet appareil desservira l'océan indien à partir du 23 novembre prochain.

Corsair a annoncé la réception de son 4e Airbus A330neo. L'appareil est immatriculé F-HKYS, msn 1992, a rejoint la flotte de la compagnie française le 18 novembre dernier. Le 1er Airbus A330neo a été livré à Corsair le 31 mars 2021 et le 5e exemplaire devrait être livré en avril 2022.

L’avion effectuera son premier vol commercial le 23 novembre à destination de La Réunion.

Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair a déclaré : "La première phase du renouvellement de la flotte de Corsair est presque achevée, avec la réception de ce 4ème A330neo sur les 5 avions commandés. Tous les habitants de l’océan Indien, et en particulier les Réunionnais, mais également les clientèle touristique et Affaires vont pouvoir voyager sur ces avions dernière génération, plus respectueux de l’environnement, et dotés de cabines ultra modernes pour un confort maximal. En avril 2022, avec la livraison du 5ème neo, Corsair aura une flotte composée de plus de 50% d’avions de dernière génération, une performance exceptionnelle en faveur d’un transport aérien plus responsable."





