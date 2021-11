Dubaï Airshow 2021 : Ibom Air achète des Airbus A220

Article publié le 19 novembre 2021 par David Dagouret

La compagnie nigériane commande dix Airbus A220.

Ibom Air, la compagnie aérienne phare de l'État nigérian d'Akwa Ibom, a signé un contrat d'achat pour 10 A220s lors du salon aéronautique de Dubai. L'accord a été signé le 16 novembre dernier, lors d'une conférence de presse au salon aéronautique de Dubaï en présence de Mfon Udom, Président directeur général d’Ibom Air et de Christian Scherer, Directeur commercial d’Airbus en présence du Gouverneur d’Akwa Ibom, M. Udom Gabriel Emmanuel.

Mfon Udom Président Directeur d’Ibom a déclaré : "C’est pour moi un grand plaisir d'être ici et d’annoncer cette commande de 10 A220 pour Ibom Air. Nous sommes ravis de la forte croissance que nous avons réalisée en un peu plus de deux ans et demi depuis le début de nos activités, une croissance principalement tirée par l'adoption massive de notre produit et de notre marque par le public nigérian des vols intérieurs. L'ajout de l'A220 à notre flotte soutiendra notre stratégie de croissance et augmentera l'efficacité opérationnelle. Il offrira également à nos passagers plus d'espace et une expérience cabine améliorée, comme une valeur ajoutée pour nous choisir."

Christian Scherer, directeur Commercial et de l’international chez Airbus a déclaré : "Nous sommes ravis d'ajouter Ibom Air en tant que nouveau client d'Airbus. L'A220 est parfaitement adapté aux besoins de l'aviation du Nigeria, offrant une flexibilité opérationnelle pour développer l'activité en répondant à la demande de services passagers accrus. Par cet investissement, Ibom Air souligne son ambition de connectivité régionale et, en temps voulu, internationale et d'efficacité opérationnelle."





Sur le même sujet