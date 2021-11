Dubaï Airshow 2021 : Saudi Aerospace Engineering Industries et Thales signent un protocole d’accord

Article publié le 19 novembre 2021 par David Dagouret

Cet accord porte sur les services de maintenance et de réparation aéronautiques.

Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI), filiale à 100 % de Saudi Arabian Airlines Holding, et Thales ont signé un protocole d’accord formalisant leur partenariat pour des services de maintenance premium.

Cet accord a été signé lors du salon aéronautique de Dubaï entre Ibrahim A Al-Omar, directeur général de Saudia Airline, et le groupe Thales, en la personne de Patrice Caine, président-directeur général.

Avec cet accord MRO Platinum Care, les deux groupes entendent renforcer leur coopération à la fois pour des services de maintenance en ligne et la mise en place d’un partenariat industriel portant sur la réparation de pièces détachées aéronautiques.

Ibrahim A Al-Omar, DG de Saudia Airline a déclaré : "Ce jalon important témoigne de notre ambition de devenir un leader mondial du marché MRO en collaborant avec des entreprises de renom qui nous permettront d’accélérer notre développement industriel et technologique."

Patrice Caine, PDG de Thales, a déclaré : "Nous sommes fiers d’être associés à cette formidable aventure et reconnaissants de la confiance que vous témoignez à Thales. Cet accord entre nos deux groupes, qui conforte un partenariat de longue date, atteste la qualité de nos produits et services et notre volonté constante d’accompagner le Royaume dans la concrétisation de ses objectifs et de sa Vision à l’horizon 2030."





