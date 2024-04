easyJet a réceptionné son 400e Airbus

Article publié le 26 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie low-cost a pris livraison de son 400e avion Airbus, il s'agit d'un A321neo.

easyJet a annoncé avoir reçu son 400e avion Airbus lors d'une cérémonie sur le site du constructeur de Hambourg-Finkenwerder. L'appareil qui a été livré est un Airbus A321neo. easyJet a commandé en un peu plus de 20 ans 400 avions à Airbus avec une moyenne de 20 livraisons d'avions par an depuis 2003.



Après la cérémonie de remise des clés sur la chaîne d'assemblage final d'Airbus à Hambourg, l'avion a décollé pour son vol inaugural à destination de la base opérationnelle et du site de maintenance d'easyJet à Berlin, où l'avion sera préparé pour son entrée en service commercial. Ce vol de livraison entre Hambourg-Finkenwerder et le hangar de maintenance d'easyJet à l'aéroport de Berlin/Brandenburg a été effectué avec un mélange de 5% de carburant aviation durable (SAF).



easyJet a commandé en un peu plus de 20 ans 400 avions à Airbus avec une moyenne de 20 livraisons d'avions par an depuis 2003.



Cet événement fait suite à la récente confirmation par la compagnie d'une commande de 157 appareils supplémentaires de la famille A320neo. Cette commande comprend 56 A320neo et 101 A321neo, ainsi que la conversion d'une commande existante de 35 A320neo en A321neo.



David Morgan, directeur des opérations d'easyJet, a déclaré : "Nous sommes très heureux de la livraison de notre 400ème Airbus, qui coïncide également avec le 20e anniversaire d'exploitation de notre compagnie en Allemagne. Alors que nous poursuivons notre programme de renouvellement de la flotte avec des appareils plus économes en carburant et plus silencieux de la famille A320neo, nous sommes fiers de continuer à travailler avec Airbus et CFM. Ces deux acteurs ont une approche résolue de la fabrication et du développement durable et continuent d’être des partenaires fiables pour easyJet."



Benoît de Saint-Exupery, Vice-président chargé des ventes des avions commerciaux chez Airbus, a déclaré : "Le fait qu'il ait fallu un peu plus de 20 ans pour qu'easyJet commande son 400e avion Airbus, avec une moyenne impressionnante de 20 livraisons d'avions Airbus par an depuis 2003, témoigne de l'engagement d'easyJet à minimiser la consommation de carburant et les émissions en exploitant des avions de dernière technologie."





Sur le même sujet