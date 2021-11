Dubai Airshow 2021 : TAROM commande des ATR

Article publié le 15 novembre 2021 par David Dagouret

La compagnie roumaine a commandé trois ATR 72-600 lors du salon aéronautique.

AROM a signé une commande ferme portant sur l’acquisition de trois ATR 72-600 avec ATR. Ce contrat a été signé lors du premier jour du salon aéronautique de Dubaï. Cet accord permettra a la compagnie roumaine de procéder au remplacement de ses ATR 42-500.

TAROM exploitera une flotte de sept ATR 72-600.

Catalin Prunariu, PDG de TAROM, a déclaré : "J’ai été pilote d’ATR et j'ai pu constater par moi-même l'importance de la connectivité que ces avions fournissent. Ils représentent un lien essentiel pour les communautés de toute la Roumanie. En tant que PDG, je connais également la valeur de leur efficacité et de leur flexibilité. Lorsque nous avons commencé à moderniser notre flotte, il était tout à fait logique de choisir l’ATR et, alors que nous poursuivons cette mission pendant que le monde tente de se remettre du contexte difficile de la pandémie, les compagnies aériennes doivent disposer de l'avion le plus efficace possible. Nous sommes certains que l'ATR est le bon choix, aujourd'hui et pour l'avenir."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "Le projet de modernisation en cours de la flotte de TAROM illustre à quel point les turbopropulseurs sont essentiels à la connectivité régionale à travers la Roumanie, et assurent des liaisons précieuses pour les communautés locales. En continuant de développer sa flotte avec l'ATR 72-600, de plus grande capacité, TAROM montre son dévouement envers ses passagers. La compagnie utilisera ces nouveaux avions pour proposer davantage de routes et de places, ce qui permettra aux communautés qu’elle dessert de se développer grâce à ces connexions. C'est ce qui fait la beauté de la connectivité régionale et nous sommes fiers d’y contribuer."

Sur le même sujet