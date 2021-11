Dubaï Airshow 2021 : Toki Air signe une lettre d'intention avec ATR

Article publié le 19 novembre 2021 par David Dagouret

Cet accord porte sur l'acquisition du modèle 42-600S.

ATR a signé une lettre d'intention avec Toki Air, compagnie régional du Japon pour l'acquisition d'ATR 42 et notamment le modèle ATR 42-600S à décollage et atterrissage courts. Les premières livraisons sont prévues pour début 2025.

Toki Air a déjà passé commande de deux ATR 72-600, qui seront opérés à partir de 2022.

tefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "L’ATR 42-600S est un outil vital pour élargir les horizons de nombreuses communautés isolées à travers le monde, et c’est particulièrement vrai au Japon. Les liaisons aériennes sont essentielles au réseau de transport intérieur de l’archipel, et nous savons à quel point il est difficile de les assurer de façon durable et responsable. Avec l’ATR 42-600S, nous croyons fermement que nous pouvons offrir la solution idéale pour les besoins du marché japonais, aujourd’hui comme demain."

