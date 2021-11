easyJet rejoint Race to Zero

Article publié le 12 novembre 2021 par David Dagouret

Cette initiative soutenue par les Nations Unies doit permettre d'atteindre le net-zéro émission carbone d’ici 2050.

easyJet a rejoint aujourd'hui "Race to Zero", une initiative mondiale soutenue par les Nations Unies visant à atteindre zéro-émission carbone nette d'ici 2050 au plus tard.

En rejoignant « Race to Zero », la compagnie aérienne s'engage à se fixer un objectif transitoire et basé sur la science pour 2035 et à atteindre zéro émission nette d’ici 2050 en conformité avec les critères et les recommandations de l'initiative Science Based Targets (SBTi). La compagnie prévoit de présenter sa feuille de route vers le net zéro carbone dans les mois à venir.

En 2019, easyJet est devenue la première grande compagnie aérienne au monde à compenser toutes les émissions de carbone du carburant utilisé pour tous ses vols. Cet engagement soutient les projets certifiés par Gold Standard ou Verified Carbon Standard, normes de certification reconnues au niveau international.

easyJet travaille déjà avec ses partenaires Airbus et Wright Electric pour accélérer le développement de technologies à zéro-émission. La compagnie est optimiste quant à la possibilité de faire voler régulièrement ses clients sur des avions électriques, hydrogènes ou hybrides d'ici 2035.

Au-delà de la réduction de son empreinte carbone, easyJet se concentre sur la diminution du plastique - en 2020, plus de 27 millions d'articles en plastique à usage unique ont été éliminés - ainsi que sur la réduction des déchets au sein de ses opérations plus larges et de sa chaîne d'approvisionnement. A titre d’exemple, la compagnie a récemment introduit de nouveaux uniformes d'équipage fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées. Quarante-cinq bouteilles entrent dans la composition de chaque tenue, ce qui permettrait d'éviter que 2,7 millions de bouteilles en plastique ne finissent dans des décharges ou dans les océans au cours des cinq prochaines années. Les vêtements sont fabriqués à partir d'un matériau de haute technologie issu de sources d'énergie renouvelables et dont l'empreinte carbone est inférieure de 75 % à celle du polyester traditionnel.

Johan Lundgren, Directeur Général d’easyJet, a déclaré : "Rejoindre "Race to Zero" est une étape majeure dans le parcours d'easyJet vers le zéro carbone et je suis très fier de pouvoir faire cette annonce aujourd'hui. Le changement climatique est un enjeu auquel nous devons tous nous attaquer, y compris chez easyJet. Nous avons la responsabilité de minimiser l'impact de nos vols et nous travaillons d'arrache-pied pour y parvenir, qu'il s'agisse de l'efficacité de nos opérations, du renouvellement de notre flotte ou de notre engagement unique à compenser toutes les émissions de carbone issues du carburant utilisé pour nos vols au nom de tous nos clients et ce depuis 2019. Notre ambition est de parvenir à terme à des vols zéro-émission nette au Royaume-Uni et dans toute l'Europe. Nous travaillons de manière proactive avec les leaders du secteur, tels qu'Airbus et Wright Electric, pour soutenir les technologies zéro-émission nette pour les avions du futur."

