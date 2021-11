Forte polémique au Québec contre le PDG d'Air Canada

Article publié le 6 novembre 2021 par David Dagouret

Cette polémique est liée au premier discours à Montréal, de Michael Rousseau, prononcé seulement en anglais et précisant qu'il ne parlait pas le français.

La polémique est forte au Québec après le premier discours au Québec du nouveau patron d'Air Canada, Michael Rousseau, prononcé seulement en anglais. Le PDG d'Air Canada a pris la parole, le 03 novembre dernier devant de nombreuses personnes à Montréal mais le discours de Michael Rousseau a été prononcé seulement en anglais, ce qui a mis le feu aux poudres dans une province du Canada où la langue officielle est le français.

Après son discours, un journaliste francophone a posé la question sur son discours en anglais et Michael Rousseau a expliqué qu'il vivait au Québec et précisément à Montréal depuis plus de 14 ans sans parler le français.

Précisons qu'au Québec, il existe la Charte de la langue française (communément appelée la loi 101) qui est une loi définissant les droits linguistiques de tous les citoyens du Québec et confirmant le français comme unique langue officielle de la province.

Air Canada qui est le transporteur fédéral du Canada est assujettie à la loi 101 sur les langues officielles et donc le français.

La controverse n'a fait que d'augmenter depuis mercredi, des voies s'élèvent et demandent la démission du PDG d'Air Canada. Face à cette controverse, le PDG d'Air Canada a présenté ses excuses : "je présente mes excuses à ceux que mes propos ont offensés. Je m'engage aujourd'hui à améliorer mon français, langue officielle du Canada et langue d'usage au Québec."

Ses excuses ne sont pas passées et surtout le terme "langue d'usage" qui a mis de l'huile sur le feu. Les autorités du Québec ont rappelés au PDG d'Air Canada qu'au Québec il n'y avait qu'une langue officielle qui est le français.

Le conseil d'aministration d'Air Canada n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire.

Sur le même sujet