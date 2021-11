Gulfair sélectionne Safran pour la maintenance des trains d'atterrissage des avions de la famille A320

Article publié le 21 novembre 2021 par David Dagouret

Cette maintenance porte sur la maintenance des trains de six Airbus A321 et un A320.

Safran Landing Systems a signé un contrat d’une durée de cinq ans avec la compagnie nationale de Bahreïn pour effectuer les opérations de maintenance des trains d’atterrissage de six Airbus A321 et d’un A320. Ces opérations se feront sur son site MRO, Safran Landing Systems Services UK Ltd, situé à Gloucester.

Bruno Chiarelli, Directeur de la Division Maintenance, Repair & Overhaul de Safran Landing Systems a déclaré : "Gulf Air est un client important pour la division MRO de Safran Landing Systems. En attribuant ce contrat, portant sur la maintenance des trains d’atterrissage de six A321 et d’un A320, à notre centre de Gloucester pour les cinq prochaines années, Gulf Air témoigne de sa confiance en la qualité et en la performance de nos équipes internationales."

Waleed AlAlawi, Directeur adjoint de Gulf Air a déclaré : "Le train d’atterrissage étant l’un des équipements les plus critiques sur un avion, il est précieux pour nous de travailler avec Safran Landing Systems, qui est l’un des principaux organismes de maintenance des trains de notre industrie. En tant qu’équipementier (OEM) des trains de l’A321, Safran Landing Systems possède une connaissance technique approfondie de ces produits et c’est cette expertise qui assurera à Gulf Air les standards de sécurité, de qualité et de maintenance les plus élevés. Nous sommes impatients de travailler avec Safran Landing Systems sur ce projet."





