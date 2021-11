Le Marriott de Montréal : un hôtel pour les passionnés d'aviation (photos)

Article publié le 18 novembre 2021 par David Dagouret

L'hôtel permet d'observer les avions sans sortir de sa chambre.

Le 4 novembre dernier, je me suis rendu à Montréal et durant mon séjour et j'ai été hébergé au sein de l'hôtel Marriott, qui se trouve au cœur de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (YUL).

Les passionnés d'aviation (avgeeks) dont je fais partie, ont maintenant tendance à chercher un hôtel à proximité d'une zone où ils peuvent regarder, enregistrer et/ou photographier les aéronefs. Le Marriott de l'aéroport appartient à cette catégorie d'endroits.

Au-delà de ses prestations haut de gamme, le confort et un accès internet, le Marriott propose à ses clients des chambres avec des vues sur le tarmac, les pistes, les approches ou les départs de l'aéroport de Montréal YUL. Evidemment, l'établissement a un coût certain, mais ce choix peut convenir lorsqu'on veut être au plus près des pistes avec une vue imprenable.

La chambre que j'ai occupée pendant mon séjour était située au 7e étage avec une superbe vue sur le parking du terminal des Etats-Unis et celui des liaisons Internationales. Je pouvais également observer, de ma chambre, les avions décoller depuis la piste 24 droite. De là, partent entre autres, des B787 et A330 d'Air Canada ou de plus rares 737-200 d'Air Inuit ou de Raglan. Pour les moments de détente, l'hôtel est également doté d'une salle de sport et d'une piscine se trouvant au 9e étage ; vous pourrez en outre profiter d'une vue imprenable sur les aéronefs.

Pour les avgeeks qui voyageront à Montréal-Trudeau et qui souhaitent un point d'observation sur les aéronefs, le Marriott de l'aéroport est un lieu intéressant ; quoi de mieux en effet pour un passionné qu'être installé dans une chambre confortable et d'observer des avions en même temps !

Sur le même sujet