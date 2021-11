L'IPSA fête ses 60 ans

Article publié le 23 novembre 2021 par David Dagouret

L'Institut Polytechnique des Sciences Avancées a été créé en 1961.

L'Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA) fête son 60e anniversaire. L'IPSA a été créé en 1961 par un groupe d’ingénieurs du domaine aéronautique, Michel Cazin (secrétaire particulier de Louis de Broglie et directeur de la chaire mécanique du conservatoire national des airs et métiers), Maurice Pradier (ingénieur aérospatial), et Paul Lefort (Ingénieur et professeur d’hélicoptère).



L'IPSA a été rattaché au groupe IONIS en 1999 et forme des passionnés des domaines de l'aéronautique et du spatial au travers d'un cursus d'ingénieur en 5 ans.



Marc Sellam, Président Fondateur du groupe IONIS a déclaré : "L’IPSA est une école de passionnés, et choisir sa passion pour son futur métier, c’est se donner toutes les chances de réussir. Le groupe IONIS a choisi de miser sur la réussite de nos étudiants, c’est avec cette stratégie que l’IPSA est devenue une grande école d’ingénieur en aéronautique et aérospatial."