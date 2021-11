Livre : Mirage 2000 d'Hervé Beaumont

Article publié le 19 novembre 2021 par David Dagouret

L'histoire dans l'armée de l'air de 1974 à nos jours.

Un livre sur le Mirage 2000 est paru depuis le 17 novembre dernier par les éditions ETAI et écrit par Hervé Beaumont. Il rassemble et retrace le développement et l’histoire des versions du Mirage 2000 dans l’armée de l’Air avec leur genèse, leur histoire, leur conception technique, leur utilisation, leur carrière opérationnelle et leurs escadrons d’affectation avec un nombre important de photos et d’illustrations.

Hervé Beaumont est dirigeant d’entreprise et enseignant dans des grandes écoles de commerce. Depuis plus de vingt ans, en parallèle à ses activités, il écrit des articles pour des revues spécialisées en aviation, donne des conférences, participe à des documentaires filmés et a écrit plusieurs ouvrages consacrés aux Mirage, aux Avions Nucléaires Français et aux Prototypes Expérimentaux Dassault. Hervé Beaumont est membre d’Honneur des Forces Aériennes Stratégiques, membre d’Honneur de l’Escadron de Chasse 1/4 “Dauphiné”, Administrateur et Secrétaire Général de l’Association Nationale des Forces Aériennes Stratégiques.

