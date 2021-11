NAVBLUE et l’ENAC signent un accord de partenariat

Article publié le 10 novembre 2021 par David Dagouret

Ce partenariat a été signé pour développer de nouvelles solutions pour l’aviation de demain.

NAVBLUE, la filiale d’Airbus dédiée aux solutions pour les Opérations de Vol et la Gestion du Trafic Aérien, vient de renforcer sa coopération avec l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) à travers la signature, le 14 octobre, d’un accord de partenariat pour développer ensemble des solutions innovantes dans le secteur des opérations et services pour le transport aérien.

NAVBLUE proposera un déploiement opérationnel et des solutions visant à améliorer les performances du transport aérien, en particulier sur les aspects de la sécurité et de l’impact environnemental.

Les laboratoires de recherche de l’ENAC travaillent actuellement sur la nouvelle génération de systèmes de transport aérien, grâce à l’émergence de nombreuses avancées technologiques. En parallèle, les étudiants de l’ENAC bénéficieront également de ces innovations à la pointe de la technologie et pourront ainsi contribuer à inventer le ciel de demain.

Nicolas CAZALIS, Vice-Président de l’ENAC a déclaré : "C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’ENAC accueille la signature d’un partenariat innovant et fructueux avec NAVBLUE, une société de pointe qui fournit des solutions pour les Opérations de Vol et pour l’aviation. Nous unissons nos forces aujourd’hui afin de proposer de véritables solutions qui permettront d’améliorer sécurité, durabilité et performance dans le secteur du transport aérien. De plus, l’ENAC sera très heureuse d’assister NAVBLUE dans le domaine de la recherche."

Patrick HAGELAUER, Chief Strategy & Innovation Officer at NAVBLUE a déclaré : "C’est un plaisir pour NAVBLUE de signer cet accord de partenariat avec l’ENAC, reconnue comme le leader européen des écoles d’aéronautique et d’aviation, grâce à son offre unique combinant enseignement académique, formation professionnelle et activités de recherche. De la collaboration avec les étudiants jusqu’à des initiatives à long terme en matière d’innovation, ce partenariat permettra de rapprocher les projets de recherche universitaire et l’industrie de l’aviation dans le secteur des opérations aériennes."





