PLAY lance 4 nouvelles destinations pour son programme d’été

Article publié le 13 novembre 2021 par David Dagouret

La compagnie islandaise lance des vols vers Bologne, Stuttgart, Prague et Lisbonne.

PLAY ajoute quatre nouvelles destinations à son programme d'été 2022 avec des vols vers Bologne (Italie), Stuttgart (Allemagne), Prague (République tchèque) et Lisbonne (Portugal). Les vols vers Lisbonne et Prague débuteront en mai 2022, tandis que les vols vers Bologne et Stuttgart démarreront en juin 2022.

L'annonce fait suite à la publication la semaine dernière des bons résultats de PLAY au troisième trimestre, avec la montée en puissance de la compagnie aérienne, gagnant en élan, en force et en part de marché. Le coefficient de remplissage n’a fait qu’augmenter ces derniers mois avec 41,7% en juillet, 46,4% en août, 52,1% en septembre avant d’atteindre 67,7% en octobre.

Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "les quatre nouvelles destinations viennent renforcer le réseau de PLAY et feront de l'Islande une destination-aventure prisée par davantage d'Européens. Nous sommes convaincus que ces destinations stimuleront les opérations de PLAY et que nos vols entre l'Islande et ces villes seront populaires parmi ceux qui y vivent."