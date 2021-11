Vueling propose 6 nouvelles lignes spéciales au départ de Paris-Orly, Bordeaux, Marseille, Lyon et Nantes pour les fêtes de fin d'année

Article publié le 20 novembre 2021 par David Dagouret

Du 18 décembre 2021 au 10 janvier 2022, la compagnie espagnole proposera des vols spéciaux.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG (International Airlines Group) propose des vols spéciaux à l’occasion des vacances de Noël depuis les aéroports de Paris-Orly, Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes.

Ainsi, du 18 décembre au 10 janvier 2021, la compagnie proposera des vols spéciaux entre Paris-Orly et Minorque (du 16 décembre au 9 janvier), Bordeaux et Malaga (du 19 décembre au 8 janvier), Marseille et Malaga (du 20 décembre au 10 janvier), Nantes et Grande Canarie (du 20 décembre au 10 janvier), Lyon et Rome (du 19 décembre au 10 janvier) ainsi que Lyon et Grande Canarie (du 20 décembre au 7 janvier).

