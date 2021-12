Air Canada relance sa liaison entre Lyon et Montréal

Article publié le 12 décembre 2021 par David Dagouret

La liaison a reprise ce 11 décembre après plus de 634 jours d'interruption.

Air Canada a relancé sa liaison entre Lyon et Montréal ce samedi 11 décembre après plus de 634 jours d'interruption du fait de la pandémie du covid-19. L’appareil immatriculé C-GFAH s’est posé à 08:14 sur la piste de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry après un vol de 6 heures et 21 minutes.

Rappelons qu’Air Canada et la région Auvergne-Rhône-Alpes entretiennent une relation de très longue date. En effet, la société a ouvert son bureau de représentation à Lyon dès le mois de juin 1967. Air Canada a par ailleurs fêté le 1er avril dernier son 70ème anniversaire de présence en France. Elle est, à ce jour, le plus ancien transporteur aérien nord-américain opérant depuis et vers la France.

Hors contexte dû à la crise sanitaire, Air Canada dessert 7 villes françaises : Paris, Bordeaux, Fort-de-France, Lyon, Marseille, Nice, Pointe-à-Pitre. Elle prévoit toujours d’ouvrir la liaison annuelle Toulouse-Montréal (dont le lancement était initialement prévu le 5 juin 2020), et ce, dès que les conditions seront à nouveau réunies.

Les horaires des vols entre Lyon et Montréal sont les suivants :

Vol AC876 décollage de Montréal à 19:15, atterrissage à Lyon à 08:20 le lendemain

Vol AC877 décollage de Lyon à 13:15, atterrissage à Montréal à 15:35

