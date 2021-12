Air New Zealand reçoit le 1600e appareil livré par ATR

Article publié le 18 décembre 2021 par David Dagouret

La compagnie de Nouvelle-Zélande est le troisième plus gros opérateur d'ATR.

Alors que l’entreprise vient de fêter son 40e anniversaire, ATR a annoncé avoir livré son 1600e appareil à la compagnie nationale Air New Zealand. Cet appareil est un ATR 72-600 et il est le dernier d'une commande de 29 avions commandés par la compagnie de Nouvelle-Zélande.

Greg Foran, PDG d’Air New Zealand, a déclaré : "Nous attachons une importance particulière à notre relation de longue date avec ATR, et cet appareil sera le 29e à rejoindre notre flotte depuis 2012. Pendant toutes ces années, notre flotte d’ATR a permis de booster le réseau régional de la compagnie de plus de 50 %, et les appareils ont prouvé leur grande efficacité. Nos ATR nous ont aidé à bâtir l’un des meilleurs réseaux intérieurs au monde, transportant près de 33,5 millions de passagers sur près de 636 000 vols en Nouvelle-Zélande et dans ses environs."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "Nous sommes très fiers d’avoir franchi cette étape-clé et je remercie tous les collaborateurs ATR, anciens et actuels, qui, par leurs efforts et leur dévouement, nous ont menés jusqu’ici. Nous venons de fêter 40 années passées à faire la différence, et c’est l’occasion idéale de nous rappeler ce que l’ATR a apporté aux communautés néo-zélandaises. Les passagers ont besoin de nos avions pour pouvoir saisir des opportunités commerciales, faire leurs études ou simplement rendre visite à leurs proches. Un avion doit être efficace et polyvalent pour percer sur le marché néo-zélandais, il est donc tout à fait logique d’y bâtir une flotte de turbopropulseurs. Les ATR font partie intégrante du paysage aérien en Nouvelle-Zélande, et celle-ci fait également partie intégrante de nombreux ATR, grâce à sa contribution au développement de la technologie RNP AR 0.3/0.3. Nos opérateurs du monde entier vont ainsi pouvoir profiter d’une nouvelle solution innovante."

