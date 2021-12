American Airlines choisit le multimédia AVANT de Thales

Article publié le 15 décembre 2021 par David Dagouret

La compagnie américaine sera le premier client à utiliser ce système de divertissement pour ses A321XLR et B787-9.

American Airlines a choisi le multimédia de bord "AVANT" de Thales pour équiper ses nouveaux Airbus A321XLR et Boeing 787-9 qui assureront les vols transcontinentaux et internationaux. American Airlines sera le premier client à faire voler des appareils avec la nouvelle ligne d’écrans Optiq de Thales, écrans multimédia 4K à dynamique étendue (HDR) du secteur à bénéficier de la technologie QLED de Samsung.



Le système permet les connexions bluetooth pour que chaque passager puisse connecter ses écouteurs sans fil.



Les sièges de la classe Premium bénéficieront d’écrans 17 pouces avec télécommande tactile 5 pouces. Les classes Premium Economy et Economy bénéficieront respectivement d’écrans 13,3 pouces et 11,6 pouces.



La solution AVANT sera intégrée au système de connectivité haut débit d’American Airlines. American Airlines a également choisi les solutions de recharge à forte puissance de Thales pour équiper chaque siège, dans toutes les classes, de prises USB de type C 60 watt et de prises AC.



Yannick Assouad, directrice générale adjointe Avionique, Thales a déclaré : "American Airlines accorde sa confiance depuis plus de dix ans à Thales pour équiper ses appareils en multimédia de bord et en apporte une nouvelle fois la preuve en choisissant pour ses nouveaux Airbus A321XLR et Boeing 787-9 la toute dernière solution AVANT développée par Thales. Alors que le trafic aérien amorce sa reprise, nous continuons d’investir dans des innovations numériques qui créent de la valeur pour nos clients. Nous sommes ravis de pouvoir mettre ces solutions au service d’American Airlines et de ses clients."





