American fête ses 75 ans à l'aéroport international de Los Angeles (LAX)

Article publié le 12 décembre 2021 par David Dagouret

Le premier vol était entre New York et LAX.

American Airlines célèbre le 75e anniversaire du premier départ commercial, opéré par American, à l'aéroport international de Los Angeles (LAX). L'aéroport était connu à l'époque sous le nom d'aéroport municipal de Los Angeles et American et trois autres transporteurs avaient transféré une partie ou la totalité de leurs opérations de l'aéroport de Burbank à LAX.

Le premier vol a eu lieu entre New York et Los Angeles avec un Douglas DC-7 Mercury. American Airlines a même établi un record de vitesse entre New York et Los Angeles effectuant ainsi le voyage trois heures plus rapide que les autres compagnies aériennes.

Actuellement, American Airlines exploite ses vols depuis le terminal 4, une partie du terminal 5 , le terminal régional ainsi que certaines portes du terminal Tom Bradley. A l'avenir, American Airlines exploitera tous ses vols depuis un terminal unique.

American Airlines exploite près de 120 liaisons depuis l'aéroport de Los Angeles, toute l'année ou en saison.

Sur le même sujet