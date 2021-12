Avianca renouvelle son accord avec Amadeus

Article publié le 23 décembre 2021 par David Dagouret

La compagnie aérienne continuera d'utiliser Amadeus Altéa Suite et PPS d'Amadeus.

Amadeus et Avianca ont annoncé le renouvellement de leur partenariat technologique et de distribution. La compagnie aérienne et ses filiales continueront d’utiliser Amadeus Altéa Suite et son système complet de services aux passagers (PPS) comme solutions de base pour les réservations, l'inventaire, l'enregistrement des passagers, l'embarquement et le contrôle des départs. Le partenariat sera élargi pour y inclure également la distribution de contenu NDC, en plus du contenu existant d'Avianca. Tout ce contenu sera accessible aux agences de voyage et entreprises via Amadeus Travel Platform.



Catalina Nannig, Vice President of Distribution and Sales, Avianca a déclaré : "Amadeus et Avianca sont deux entreprises axées sur la reprise et la numérisation en Amérique latine, mais ailleurs également. Amadeus continuera à soutenir Avianca grâce à ses solutions innovantes et performantes. Avianca pourra renforcer ses capacités numériques sur l'ensemble de ses canaux et de ses marchés, en se connectant avec nos clients à tout moment de leur voyage et ce, via le canal de leur choix."





