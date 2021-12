Emirates réceptionne son 123e Airbus A380

Article publié le 17 décembre 2021 par David Dagouret

Cet appareil est le dernier Airbus A380 construit.

Emirates a réceptionné son 123e Airbus A380. Ce super jumbo immatriculé, A6-EVS, est le dernier A380 construit par le constructeur Airbus et donc le dernier à être livré.

Emirates a été la première compagnie aérienne à annoncer une commande d'A380 lors du salon aéronautique de Farnborough en 2000, lorsque l'appareil était encore présenté sous le nom d'A3XX. Cet engagement a été renouvelé via une commande de 15 appareils supplémentaires au salon aéronautique de Dubaï en 2001.

Le dernier A380 réceptionné par la compagnie bénéficie des derniers équipements intérieurs comme les suites privées et l’espace douche-spa en Première Classe, le bar-lounge et la nouvelle Classe Économie Premium.

Sir Tim Clark, président d'Emirates a déclaré : "L'A380 est un avion unique à bien des égards. Il a permis à Emirates de redéfinir l'expérience de voyage, de répondre efficacement à la demande dans un contexte de créneaux d’atterrissage contraints dans les aéroports et de soutenir la croissance de notre réseau. L'A380 restera l’avion emblématique d'Emirates dans les années à venir et un pilier fondamental pour notre stratégie en termes de réseau. L'avion que nous recevons aujourd'hui est doté de nos tout derniers produits, dont la Classe Économie Premium. Il suffit de le comparer au premier A380 livré en 2008 pour réaliser les nombreuses améliorations et innovations déployées pour garantir une expérience de voyage inégalée. Nous remercions Airbus et tous nos partenaires pour nous avoir permis de repousser les limites, et développer de nombreuses innovations inédites dans le secteur, pour offrir le meilleur produit aux clients Emirates."

Guillaume Faury, PDG d'Airbus. a déclaré : "L'A380 a marqué la vie de nombreux passagers, en établissant de nouvelles normes tant sur les vols que l'expérience de voyage. Je suis convaincu que cela perdurera pendant des décennies grâce à Emirates, qui n'a cessé d'introduire de nouveaux produits et services pour permettre aux passagers du monde entier de découvrir les caractéristiques uniques de l’A380. Au nom de toutes les équipes d'Airbus, je souhaite profiter de cette livraison pour remercier chaleureusement Emirates, le plus grand opérateur mondial de l’A380, pour sa confiance et son partenariat de longue date. Que les prochains atterrissages soient nombreux !"





Sur le même sujet