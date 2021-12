Emirates SkyCargo a transporté 600 millions de doses de vaccins contre la Covid-19

Article publié le 23 décembre 2021 par David Dagouret

Plus de 200 millions de doses transportées en octobre et novembre 2021.

Emirates SkyCargo a annoncé avoir transporté 600 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 à bord de ses avions. Depuis octobre 2020, le transporteur a acheminé plus de 2 800 tonnes de doses de vaccins contre ce coronavirus, depuis 35 points de départ vers plus de 80 points d’arrivée.



Emirates SkyCargo a constaté une augmentation significative de la demande de transport de doses des vaccins contre la COVID-19 au cours du second semestre 2021. Rien qu'en octobre et novembre 2021, Emirates SkyCargo a transporté plus de 200 millions de doses, soit près d'un tiers du total des doses acheminées par le transporteur depuis le début de la pandémie.



La compagnie a transporté 185 millions de doses vers l'Asie, 150 millions ver l'Afrique et 70 millions de doses vers le Moyen-Orient.



Nabil Sultan, Senior Vice-président de la division Cargo d'Emirates a déclaré : "Emirates SkyCargo reste engagée aux côtés des populations les plus vulnérables dans le monde afin d’assurer une distribution rapide des vaccins contre la Covid-19. Lorsque nous avons défini notre stratégie de distribution Covid-19 en 2020, Emirates SkyCargo a donné la priorité au transport des vaccins contre la Covid-19 vers les pays en voie de développement, via son hub de Dubaï. Je suis heureux d'annoncer que près de deux tiers des doses que nous avons transportées étaient destinées à fournir l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient. Grâce à notre vaste réseau sur les six continents, à la capacité de nos gros porteurs et à notre expertise logistique en matière de chaîne du froid, Emirates SkyCargo continuera d'être un partenaire de confiance pour la distribution des vaccins contre la Covid-19 dans les mois à venir."





