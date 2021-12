L'ACJ TwoTwenty effectue son premier vol

Article publié le 16 décembre 2021 par David Dagouret

Cet appareil sera livré à Comlux.

L'ACJ TwoTwenty, lancé il y a un peu plus d'un an, a effectué son premier vol. Le vol d’essai de production s’est effectué depuis l'aéroport de Mirabel, le 14 décembre 2021. Les pilotes d’essai Christophe Marchand et Adam Mason étaient aux commandes, soutenus par Romuald Scheling, ingénieur d'essai en vol.

L'avion sera livré à Comlux dans les prochaines semaines et sera équipé d'une cabine VVIP par Comlux à Indianapolis, aux États-Unis, suite à la livraison. Comlux a été sélectionné comme partenaire exclusif pour l'aménagement des 15 premiers ACJ TwoTwenty.