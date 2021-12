L'aéroport de Nice lance un service sans contact à l'enregistrement

Article publié le 1 décembre 2021 par David Dagouret

Les voyageurs pourront commander une borne d'enregistrement avec un téléphone portable.

A compter du lundi 6 décembre, et pour une période test de deux mois, un nouveau système sera expérimenté au sein de l’aéroport Nice Côte d’Azur. Issu de la collaboration entre les services techniques et informatiques de l’aéroport et ceux de son partenaire EASIER, cette solution permettra aux passagers de prendre la main, depuis leur smartphones, sur les bornes d’enregistrement en libre-service.

Les voyageurs pourront scanner un QR code affiché sur l’écran pour commander la borne à distance : choix de la compagnie sur laquelle on voyage et du vol sur lequel on embarque, modalités d’enregistrement des passagers et de leurs bagages, impression de cartes et des étiquettes.

La borne reconnaît le smartphone via une connexion wifi activée par QR code. La borne est alors en quelque sorte « bloquée » sur cet utilisateur unique. Si le passager n’interagit pas pendant 20 secondes ou s’il s’éloigne trop sans avoir abouti son opération, la borne l’annule et redevient disponible.

Pour cette phase de test, ce service est proposé aux voyageurs des compagnies Air France et Air Corsica.

Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "Améliorer la filtration de l’air au sein de nos terminaux, mettre en place toutes les conditions pour que soient respectés les gestes barrières et maintenir nos opérations continues de désinfection des surfaces trouvent avec cette solution un moyen supplémentaire pour limiter le risque de propagation des virus. Nous sommes convaincus que la sécurité sanitaire restera à l’avenir un enjeu majeur du transport aérien et entendons mettre en œuvre tout ce qui pourra agir sur la confiance des voyageurs, du personnel au sol ou navigant et de tous ceux qui travaillent sur notre plateforme."





Sur le même sujet