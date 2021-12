Le centre Dassault Falcon de Mérignac célèbre son cinquième anniversaire

Article publié le 28 décembre 2021 par David Dagouret

Ce centre étend son service pour gérer des modèles de Falcon supplémentaires.

Le service Dassault Falcon de Mérignac (DFS), le centre de service de l'usine Falcon adjacent à l'usine d'assemblage final de Dassault Aviation près de Bordeaux, fête sa cinquième année d'exploitation. DFS Mérignac a ouvert ses portes en 2016 pour desservir les trijets Falcon 7X et 8X.

L'installation de 7 500 mètres carrés et six baies a fonctionné à sa capacité maximale pendant la majeure partie de cette période et a effectué 35 des 53 vérifications C du Falcon 7X effectuées par DFS au cours de cette période.

La vérification de type C est l'opération d'inspection la plus étendue et, pour un Falcon 7X, il faut au moins six semaines. Il est effectué tous les huit ans ou tous les 4 000 heures de service et s'accompagne souvent de mises à niveau supplémentaires telles que peinture complète, installation Satcom, modernisation de l'avionique ou travaux de rénovation.

Le centre de Mérignac emploie 62 salariés et assure la réparation structurelle, la rénovation et les modifications de cabine, les mises à niveau de l'avionique, la menuiserie et la peinture, en plus de la maintenance lourde. Il est maintenant étendu pour desservir des modèles supplémentaires, notamment les Falcon 900 et 2000 et le nouveau Falcon 6X.

