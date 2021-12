PLAY ajoute Dublin, Madrid et Bruxelles à son réseau

Article publié le 10 décembre 2021 par David Dagouret

Ces trois nouvelles destinations seront lancées dès l'été 2022.

La compagnie aérienne islandaise PLAY ajoute trois nouvelles destinations à son programme d'été pour 2022 avec le lancement de nouveaux vols entre Reykjavik et Dublin, Bruxelles et Madrid. PLAY proposera des liaisons trois fois par semaine de/vers Dublin à partir du 28 avril, trois fois par semaine de/vers Bruxelles à partir du 24 mai et une liaison bi-hebdomadaire de/vers Madrid à partir du 15 juin.

Àvec ces ajouts, PLAY desservira au total 23 destinations en Europe en 2022. Le mois dernier, la compagnie aérienne a annoncé l’ouverture de quatre nouvelles lignes en Europe vers Lisbonne, Bologne, Stuttgart et Prague.

PLAY exploite actuellement des vols vers Alicante, Barcelone, Gran Canaria et Tenerife, et Malaga et Majorque viendront également s’ajouter au programme en mai et juin 2022.

Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "Nous sommes ravis d'ajouter ces nouvelles lignes en Europe qui viennent renforcer notre réseau. Nous sommes convaincus que ces destinations stimuleront les opérations de PLAY et que nos vols entre l'Islande et ces villes rencontreront un franc succès auprès de ceux qui y vivent."