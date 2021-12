PLAY s'envole vers les Etats-Unis

Article publié le 17 décembre 2021 par David Dagouret

La compagnie islandaise proposera des vols entre Paris et Boston ainsi que Baltimore.

PLAY a annoncé le lancement de ses vols vers les États-Unis, avec des liaisons vers Boston, Baltimore. Ainsi, à partir du 20 avril 2022, la compagnie islandaise proposera des vols entre Paris et Baltimore via Reykjavik à raison de 4 vols hebdomadaires (lundi, mercredi, vendredi et dimanche). PLAY assurera 4 vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi et dimanche) vers Boston à partir du 11 mai 2022.

Sur les deux segments, France-Islande et Islande-USA, les vols seront assurés en Airbus A321neo et Airbus A320neo.

Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "Les voyageurs du monde entier ont soif d’aventure. Nous sommes fiers d'étendre les opérations de PLAY aux États-Unis avec des dessertes vers Boston et Baltimore/Washington, offrant aux voyageurs américains et européens une nouvelle façon de rejoindre des destinations emblématiques. Avec nos vols fiables et abordables, les voyageurs peuvent profiter de leur séjour à destination, sans dépenser trop d'argent pour les vols pour s'y rendre."





Sur le même sujet