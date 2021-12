Qantas lance des vols directs entre l'Australie et l'Italie

Article publié le 17 décembre 2021 par David Dagouret

Ce vol sera lancé à partir du 22 juin 2022.

Qantas a annoncé qu'elle allait lancer des vols directs entre l'Australie et l'Italie. A partir du 22 juin 2022, la compagnie australienne assura trois vols par semaine entre Sydney et Rome. La liaison s'effectuera via Perth en utilisant un Boeing 787 Dreamliner. La ligne sera saisonnière et fonctionnera du 22 juin au 6 octobre.

Les tarifs des vols Sydney-Perth-Rome sont en vente à partir de 1785 $ aller-retour.

Qantas devrait proposer des liaisons vers 16 autres destinations en Europe, dont Athènes, Barcelone, Francfort, Nice, Madrid et Paris.

