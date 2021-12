Qatar Airways renforce ses fréquences vers Paris

Article publié le 17 décembre 2021 par David Dagouret

La compagnie qatarie opérera trois vols quotidiens entre Paris et Doha.

Qatar Airways a annoncé qu'elle renforçait ses fréquences entre Paris et Doha. Ainsi, la compagnie qatarie opérera trois vols quotidiens entre Paris Charles de Gaulle (CDG) et Doha (HIA) en Boeing 777 et en Airbus A380.

Qatar Airways a précisé qu'elle augmentait également ses fréquences entre Londres Heathrow et Doha passant cette liaison à cinq vols quotidiens également opérés en Boeing 777 et Airbus A380.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "L'année et demie écoulée a été une période difficile pour le secteur de l'aviation mais nous sommes devenus plus forts et plus résilients au fil du temps. Aujourd'hui, nous sommes heureux de marquer un nouveau chapitre qui nous rapproche un peu plus de la reprise. Les passagers pourront désormais profiter des services en vol de renommée mondiale de Qatar Airways à bord de nos vols entre Doha, Paris et Londres et bientôt vers d'autres destinations."





